В Украине за сутки — 1847 случаев коронавируса

15.08.2020 09:03

Укринформ

В Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1847.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ресурс СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксированы 33 новых летальных случая. Выздоровели 633 человека.

Всего в Украине зарегистрировано 2044 смерти от COVID-19. Выздоровели — 47 430 пациентов.

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Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской области — 254, Черновицкой -170, Львовской — 166 и в г. Киеве -232.

По материалам: ukrinform.ru