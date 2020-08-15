Венедиктова подписала представление об отстранении Павла Вовка и других судей ОАСК

15.08.2020 04:29

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представления в Высший совет правосудия о временном отстранении с должности председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

Это подтвердил сам Вовк в сообщении в Facebook, передает Укринформ.

Всего отстранили от должности семь судей Окружного административного суда Киева. На следующей неделе судья Вовк и другие служители Фемиды должны появиться в НАБУ для допроса. Еще раньше судей объявили в розыск.

Читайте также: Дело Суркисов: ПриватБанк заявляет, что судья Вовк нарушил закон

Сам же Павел Вовк заявил, что это очень хорошая новость. Мол, судьи ОАСК больше всего заинтересованы в том, чтобы детективы НАБУ имели возможность доказать "абсурдность своих обвинений".

"Мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и что нас кто-то "покрывает". В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление – прокурор подписала. Это на самом деле никак не повлияет на расследование", – утверждает Вовк.

Он убежден, что это решение никоим образом не повлияет на расследование, а детективы НАБУ хоть "перестанут лить грязь на генеральную прокурорку и на президента".

Читайте также: Судья Вовк получил повестку НАБУ на допрос

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Читайте также: ОАСК: пример, как судейская неприкосновенность становится вседозволенностью

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых лиц.

В то же время в ОАСК заявляли, что не могут передать 8 своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

11 августа руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пятерым судьям суда.

В этот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск пятерых судей Окружного административного суда Киева, среди которых и глава ОАСК Вовк, и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Так, в розыск были объявлены судьи ОАСК Павел Вовк, Владимир Келеберда, Игорь Качур, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов. Также разыскиваются члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош.

Читайте также: В ОАСК заявили, что объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах

12 августа Вовк написал на своей странице в Фейсбуке, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос.

В свою очередь в САП проинформировали, что повторно направили в ОАСК подозрения судьям, которые из ОАСК ранее вернули в Офис генпрокурора.

По материалам: ukrinform.ru