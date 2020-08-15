Украинский ПЕН призвал правозащитников усилить давление на власти Беларуси

15.08.2020 06:50

Укринформ

Применение белорусскими властями силы к демонстрантам является вопиющим нарушением всех норм международного и белорусского законодательства в области прав человека, в частности, Конвенции ООН против пыток.

Об этом говорится в обращении Украинского ПЕН, обнародованном на его официальном сайте, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 13 августа подтверждена смерть 2 человек от рук представителей силовых структур, а общее количество задержанных мирных граждан, по информации Министерства внутренних дел Беларуси, приближается к 7000. Среди них, в частности, писатели, общественные активисты, журналисты белорусских и зарубежных масс-медиа. С большинством из них нет связи, место нахождения части из них неизвестно", — отмечают в ПЕН.

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Отмечается, что белорусские правоохранители затрудняют или делают невозможным контакт задержанных иностранных граждан с дипломатическими представительствами их стран. При этом регулярно поступает информация об избиении и пытках задержанных представителями правоохранительных органов, а правозащитные организации сообщают о невыносимых условиях, в которых находятся задержанные.

Кроме того, отмечают в украинском ПЕН, в Беларуси наблюдаются систематические перебои с доступом в интернет, блокировка сайтов оппозиционных организаций и инициатив. Известные журналисты увольняются из центральных государственных медиа в знак несогласия с цензурой в освещении протестов.

"Все эти и другие факты, обнародованные международными медиа и правозащитниками, дают основания квалифицировать действия белорусских властей как государственный терроризм в соответствии с Женевской декларации о терроризме 1987 г. (документ Генеральной Ассамблеи ООН A / 42/307)", — отметили авторы обращения.

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Они призвали правительства демократических стран, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Организации Объединенных Наций по правам человека, другие международные правозащитные и гуманитарные организации усилить давление на белорусские власти с целью немедленного прекращения противоправного использования силы против мирных граждан, применения пыток, преследования журналистов и правозащитников, грубых нарушений свободы слова и ограничения доступа к информации.

Под обращением насчитывается более 70-ти подписей.

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Как сообщал Укринформ, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Беларуси 14 августа объявила окончательные их результаты, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

В Беларуси шестой день продолжаются выступления граждан, не согласных с официальными результатами выборов.

Силовики жестко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, есть погибшие.

По материалам: ukrinform.ru