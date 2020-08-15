Задержанные в Минске украинцы уже вернулись домой

15.08.2020 18:59

Укринформ

Задержанные во время протестов в Минске украинцы Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ 12 августа ориентировочно в 17.00 в Минске были задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. МИД Украины акцентировало, что украинское посольство в Беларуси принимает меры по установлению места их пребывания и условий содержания.

Украина обратилась к властям Беларуси с требованием освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Реуцкого и Васильева.

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Как сообщал Укринформ, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК Беларуси 14 августа объявила окончательные итоги выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

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В Беларуси несколько дней продолжаются выступления граждан, которые не согласны с официальными результатами выборов.

Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек В больницу попали не менее 250 человек, есть погибшие.

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Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве.

По материалам: ukrinform.ru