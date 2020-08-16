Для больных на COVID-19 в больницах выделены около 34 тысяч коек

16.08.2020 11:21

Укринформ

Медицинская система Украины ныне гораздо лучше подготовлена ​​к противодействию коронавирусу, чем в начале пандемии.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 16 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я хочу констатировать, что медицинская система сегодня гораздо лучше готова, чем было в начале пандемии", — сказал министр.

По его словам, в больницах выделены для инфицированных коронавирусом около 34 тысяч коек, имеются в наличии 3007 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Степанов сообщил, что на сегодняшний день в медучреждениях есть около 9500 коек с подведенным кислородом для пациентов с коронавирусом, одновременно председателям областных государственных администраций поручено увеличить их количество.

Глава Минздрава также отметил, что постоянно растет количество тестирований, необходимых для диагностики COVID-19, совершенствуются протоколы лечения, закупается все больше средств индивидуальной защиты медиков.

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Как сообщал Укринформ, Степанов на брифинге 15 августа заявил, что в Украине загруженность коек больными коронавируом составляет 24%.

По состоянию на 16 августа в Украине лабораторно подтверждены 91356 случаев COVID-19, из них за сутки 1637.

По материалам: ukrinform.ru