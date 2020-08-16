Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

16.08.2020 10:19

Укринформ

Супругу и детей белорусского незарегистрированного оппозиционного кандидата в президенты Валерия Цепкало пропустили через российско-украинскую границу.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!", — написал Цепкало.

Ранее Цепкало написал, что его семью несколько часов продержали на российском пункте пропуска Троебортное.

Как сообщалось, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало сейчас находится в Украине, куда бежал из Беларуси, опасаясь ареста.

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Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Светлана Тихановская — единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны из-за информации, что его могут задержать.

После выборов президента начались массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования. Силовики жестко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали не менее 250 человек, есть погибшие.

Тем времени 14 августа ЦИК Беларуси объявила победителем выборов действующего главу государства Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов избирателей, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.оссийско-украинскую границу.

По материалам: ukrinform.ru