Ситуация на КПВВ «Еленовка»: все что нужно знать о новом «гуманитарном коридоре»

Общество
Родион Власов0
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Представители «ДНР» анонсировали новое открытие КПВВ «Еленовка. «Гуманитарный коридор» будет открыт 17 августа с 9:00 до 18:00. Проезд будет открыт в обе стороны, но желающие пересечь «границу» должны быть заранее готовы к некоторым трудностям.

КПВВ
КПВВ. Фото — newsua.ru

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

«Межведомственный штаб ДНР по борьбе с коронавирусом» обнародовал «официальные» данные согласно которым в этот понедельник состоится новое открытие «гуманитарного коридора» между подконтрольными и неподконтрольными украинскими территориями.

Для того, чтобы попасть в «ДНР» необходимо в обязательном порядке заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР», а для выезда из «республики» необходимо иметь при себе документы, которые доказывают наличие прописки на подконтрольной части Украины. Все граждане, которые въезжают в «ДНР» со стороны Украины обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице «республики». Обсервация является полностью бесплатной.

Стоит отметить, что КПВВ «Еленовка» уже несколько недель работает стабильно в понедельник и пятницу, но вскоре ситуация может измениться из-за второй волны коронавируса в ОРДЛО.

Напомним, как сообщалось ранее, на кону судьба Донбасса и Крыма: Пушилин отличился громким прогнозом.


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