Война на Донбассе: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В течение субботы, 15 августа, российские наемники ни одного раза не нарушили режим всеобщего прекращения огня.

Украинский военный
Украинский военный. Фото — slovoidilo.ua

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным утренней сводки, за прошедшие сутки на Донбассе не было ни одного нарушение перемирия: оккупанты полностью придерживались договоренностей, принятых на переговорах ТКГ 22 июля.

С начала нового дня, 16 августа, обстрелов со стороны НВФ также не зафиксировано. Ситуация в зоне ООС полностью контролирована.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 15. August 2020

 

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 14 августа.


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