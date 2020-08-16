Война на Донбассе: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела
В течение субботы, 15 августа, российские наемники ни одного раза не нарушили режим всеобщего прекращения огня.
Об этом передает «НБН«.
Так, по данным утренней сводки, за прошедшие сутки на Донбассе не было ни одного нарушение перемирия: оккупанты полностью придерживались договоренностей, принятых на переговорах ТКГ 22 июля.
С начала нового дня, 16 августа, обстрелов со стороны НВФ также не зафиксировано. Ситуация в зоне ООС полностью контролирована.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 15. August 2020
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 14 августа.