Война на Донбассе: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела

В течение субботы, 15 августа, российские наемники ни одного раза не нарушили режим всеобщего прекращения огня.

Об этом передает «НБН«.

Так, по данным утренней сводки, за прошедшие сутки на Донбассе не было ни одного нарушение перемирия: оккупанты полностью придерживались договоренностей, принятых на переговорах ТКГ 22 июля.

С начала нового дня, 16 августа, обстрелов со стороны НВФ также не зафиксировано. Ситуация в зоне ООС полностью контролирована.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 14 августа.