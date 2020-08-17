Беларусь. Красная звезда против белого рыцаря

17.08.2020 16:32

Укринформ

Когда и почему произошло «раздвоение» белорусской символики

В мире каждую страну идентифицируют прежде всего по ее государственным символам — флагу, гербу и гимну. К тому же, они — мощный объединительный элемент, под которым сплачивается и закаляется нация (народ). Сегодня в соседней Беларуси продолжаются массовые протесты, которые проходят под бело-красно-белыми флагами, а не под красно-зеленым, официальным флагом Беларуси. Почему так? Какие они – флаг, герб и гимн соседней страны? Как были основаны и почему и когда произошло «раздвоение» белорусской государственной символики?

БЕЛОРУССКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Генерал армии УНР Всеволод Петров в своих «Споминах» пишет о том, как сформированный им полк имени Костя Гордиенко пробивался осенью 1917 года с Западного фронта через болота Полесья до Киева: «…Натрапили ми на стовп із написом: «Минская губерния» з одного – «Волинська» з другого боку. Хлопці не витримали та, позлазивши з коней, прибили другі написи: «Білорусь – Україна»». Вот такой — весьма красноречивый эпизод из не такой уж давней истории, когда разрушались империи, а вместо них создавались новые национальные государства.

Украинская Народная Республика появилась на политической карте мира в ноябре 1917 года, а Белорусская Народная Республика – 25 марта 1918 года. Она просуществовала меньше года и почти сразу была поглощена российскими большевиками, но стала предшественницей нынешней независимой Беларуси. Белорусы всегда, даже в свои самые темные времена, а таких было немало, помнили эту важную дату, а праздновать ее на официальном уровне начали сразу после развала СССР.

Впрочем, в 1995 году праздник был отменен и запрещен. Так же, как и символика БНР – бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня» и национальный гимн («Ваяцкі марш»). Основанием для такого решения стали результаты референдума, инициированного новоизбранным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

ТАЙНЫ ГЕРАЛЬДИКИ

«Пагоня» – традиционный герб Литвы и Беларуси, известен еще с XIII века, относится к очень древним европейским геральдическим символам и имеет интересную историю. На нем изображен серебряный рыцарь на серебряном коне на красном фоне. В правой руке воин держит меч, в левой – щит. В 1384 году «Пагоня» стал государственным гербом Великого княжества Литовского – большого, многонационального территориального образования, которое простиралось от Балтики до Черного моря. В состав Великого княжества Литовского входили и территории современных Украины и Беларуси, известные как «Русь». «Пагоня» был гербом многих белорусских, литовских, украинских, польских и русских княжеских родов.

Первые гербы появились в Европе в XII веке и были двухцветными. Цвета и фигуры располагаются на гербе в строго определенном порядке, согласно строгих правил геральдики. Все трактаты по геральдике представляют цвета в следующем иерархическом порядке: «золото» (желтый), серебро (белый), «червлень (красный), «лазурь» (синий), «чернь» (черный) и «зелень». Эти цвета являются базовыми цветами европейской культуры.

Белый и красный – традиционные цвета белорусов, поляков, литовцев, впрочем, если взглянуть глубже в историю, это вообще древнейшие цвета – цвета Античности (античная цветовая триада: белый, красный и черный). Они доминировали и в эпоху раннего Средневековья. Как пишет французский историк, автор нескольких монографий о цветах Мишель Пастуро, «в феодальную эпоху антагонизм белого и красного… ощущался более остро, чем оппозиция белое/черное…». Кстати, завезенные из Азии в Европу шахматы сначала были красно-белыми – в мусульманском мире они красно-черные, но европейцы такую оппозицию не воспринимали, поэтому заменили черные шахматные фигуры белыми.

БЕЛАРУСЬ В СТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД

Беларусь стала советской в 1919 году. Начиналось все довольно оптимистично – Москва всячески способствовала развитию белорусской культуры. Тимоти Снайдер в книге «Преобразование наций. Польша, Украина, Литва, Беларусь, 1569-1999» пишет: «Тогда как в имперские времена не было ни одной школы с белорусским языком преподавания, в 1920 г. Белорусская ССР могла гордиться академией наук, Белорусским государственным университетом и библиотекой, Институтом белорусской культуры и четырьмя тысячами белорусских школ. Именно в советской Беларуси был написан первый учебник по белорусской истории, однако он не был издан, а его автора выслали в Москву». Возрождение оказалось временным, вскоре республика подверглась такому же сокрушительному удару от Сталина, как и советская Украина. По приказу вождя советы истребили всю белорусскую интеллигенцию – одних расстреляли, других сослали в ГУЛАГ, а кого-то просто заставили молчать, крепко держась за партбилет, который иногда, не без иронии, называли «хлебной карточкой».



Тимоти Снайдер / Фото: The New York Times

СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССКАЯ СИМВОЛИКА

Традиционная белорусская символика была строго запрещена, взамен была разработана новая, советская. Флаг стал красным, на нем были изображены звезда, серп с молотом и надпись «БССР». В 1945 году Беларусь по воле Сталина, так же, как и Россия и Украина, стала страной-основательницей ООН. Однако флаг БССР ничем не отличался от других советских красных флагов, поэтому вскоре его решили немного «оживить», добавив определенные национальные элементы. Итак, в 1951 году на нем появилась зеленая полоса и вертикальный белорусский национальный орнамент. Герб советской Белоруссии тоже особо не отличался от гербов других ССР и был унифицированным символом: снопы пшеницы, земной шар, над которым скрестились серп и молот, а над ними – красная кремлевская звезда. В гимне, как и положено, речь шла о Ленине, партии, которая непременно «ведет к счастью», дружбе народов и коммунизме.

ЗА ГЕРБ И ГИМН — НА КОЛЫМУ

За запрещенные национальные символы расстреливали и бросали в тюрьмы. Яркий пример — известная белорусская общественная деятельница, участница "Союза белорусских патриотов" — Алеся Фурс (Умпирович). При желании учиться на родном белорусском языке и за изображение герба «Пагоня» она получила в конце 1940-х 25 лет мордовских лагерей. Девушке на тот момент было всего 22 года. Ее отец получил 10 лет за то, что не донес на дочь.



Алеся Фурс

Трагическая судьба ждала авторов гимна Белорусской Народной Республики «Мы выйдем плотными рядами» («Вояцкий гимн») композитора Владимира Теравского и поэта Макара Кравцова. Этот марш стал гимном Беларуси в 1920 году, когда независимой страны фактически не существовало, а руководство БНР находилось в изгнании. Его пели, идя на смерть повстанцы антибольшевистского Слуцкого восстания в конце декабря 1920 года. Владимир Теравский – талантливый композитор, автор многих популярных песен, был расстрелян в 1938 в Минске. На протяжении многих лет его песни называли "народными", предпочитая не упоминать имени репрессированного композитора. Поэт, публицист и деятель национально-освободительного движения Макар Кравцов (Касцевич) тоже погиб в 1939 году в застенках НКВД. Конечно: разве мог он выжить, когда в 1919 году написал: «Беларусь! Нам трэба бараніць сваю долю і незалежнасьць самым». 27 ноября – начало Слуцкого восстания, отмечается частью белорусского общества как День Героев, однако официальные власти игнорируют эту дату.

ПОСЛЕВОЕННАЯ БЕЛАРУСЬ

После войны, в которой погиб каждый четвертый житель республики, Беларусь стала объектом тотального русификаторства. Например, если в соседней Литве к власти пришли хоть и коммунисты, но литовцы, так же, как и в Украине партийная элита среднего звена была более-менее проукраинской, то в Беларуси коммунисты отличались особой преданностью Москве, руководствуясь принципом: «То, что Главный не любит, мы ненавидим». Если в Вильнюсе был создан национальный университет, а по состоянию на 1980 год в большинстве школ Вильнюса учебный процесс был на литовском языке, то на белорусском языке уже не преподавали… ни в одной из школ Минска. (В Украине ситуация тоже была весьма печальной, впрочем, не такой безнадежной.). Национальная история просто исчезла из белорусских учебников. Примечательно, что тотально обрусевшее советское партийное руководство Беларуси сделало все от него зависящее, чтобы вытеснить из исторической памяти белорусов саму идею о национальном возрождении – историческая память становилась исключительно «советской», а главной и чуть ли не единственной стала тема войны.



Василий Быков

Василий Быков, известный белорусский писатель и общественный деятель, автор правдивых книг о Второй мировой войне, все свои произведения писал на белорусском языке, но затем был вынужден сам их переводить на русский. Писатель вспоминал, как его первую повесть «Журавлиный крик» не хотели печатать, мотивируя это тем, что там гибнут все шесть персонажей: «Разве такое возможно? – спрашивал его партийный чиновник. – Ну да, у нас погибли 20 миллионов, но остальные-то – выжили…». Вот такая логика. Точно также, как когда-то говорили другому фронтовику, Булату Окуджаве (тоже в райкоме) по поводу его песни «Ах, война, что ж ты сделала, подлая»: «Почему это война у вас названа «подлой»?! Ведь она у нас Великая…» Василий Быков не боялся выступать с критикой высшего руководства Беларуси, за что подвергался настоящему гонению в прессе, а еще констатировал, «…насколько живуч мстительный реваншизм провинции и как глубоко засела в партийных рядах чекистская потребность разоблачать и карать». В одном из последних интервью он довольно скептически высказался относительно Союза Беларуси с Россией, предупредив о неизбежном поглощении Беларуси последней.

ЭПОХА ПЕРЕСТРОЙКИ

«Вандеей перестройки» с горечью называл родную Беларусь Алесь Адамович. Местная партийно-коммунистическая элита упорно противостояла переменам и панически боялась белорусской независимости. 30 октября 1988 года тогда еще советская власть жестоко разогнала многотысячную мирную демонстрацию под Куропатами, известную ныне как «Дзяды — 88». На разгон демонстрантов, которые пришли в тот октябрьский день на окраину Минска почтить память почти 100 тысяч замученных сталинским режимом соотечественников, была брошена уйма милиции. Людей били резиновыми палками, травили «черемухой», теснили, преследовали и бросали в автозаки. Всех переловить не удалось, поэтому тех, кто остался, в том числе и Зенона Позняка, одного из лидеров Белорусского Народного Фронта, благодаря которому, собственно, и стала известна страшная правда о Куропатах, вытеснили в чистое поле.



Фото: Сергей Брушко

И вот, как вспоминал один из участников тех событий, они – избитые, помятые, стояли среди поля в тесном окружении военных. С тяжелого серого неба падал снег, трепетали на холодном ветру огоньки свечей, которые держали задубевшими пальцами, на родном – белорусском языке – звучали слова молитвы за невинно убиенных, а над головами развевался бело-красно-белый флаг. Правда о Куропатах и начало эксгумаций в 1988 году не только ошеломили белорусское общество, но и стали своеобразным толчком рождения современной белорусской нации. Тот митинг под бело-красно-белым флагом стал первым в новейшей истории Беларуси открытым противостоянием между народом и властью, засвидетельствовав глубокий цивилизационный раскол белорусского общества, разделив его на охранников прошлого и тех, кто хотел жить в новой стране – стране без страха и лжи.

Национальные символы – флаг, герб и гимн были возвращены после провозглашения в 1991 году независимости Беларуси, но ненадолго. В 1995 году были отменены не только праздники, которые напоминали бы белорусам о собственной истории, но и бело-красно-белый флаг, герб «Пагоня» и национальный гимн. Их заменили на слегка модифицированные советские версии. Красная коммунистическая звезда снова потеснила отважного серебряного рыцаря… впрочем, закончить хочется чем-то более оптимистичным: "Хай воля вечна будзе з намі, А гвалту мы дамо адпор!"

Светлана Шевцова. Киев

Первое фото: tut.by

По материалам: ukrinform.ru