Бывшего следователя будут судить за преследование активистов Майдана в 2014 году

17.08.2020 20:35

Укринформ

Экс-следователя милиции, который в данный момент работает в Нацполиции, будут судить за преследования активистов Майдана в 2014 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следствием установлено, что бывший следователь милиции, который в настоящее время занимает должность следователя СУ Главного управления Нацполиции в Киевской области, незаконно привлек к уголовной ответственности 3-х человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части города Киева. На самом деле потерпевшие массовых беспорядков не совершали", — говорится в сообщении.

Бывший следователь милиции обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением, служебном подлоге, в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией, а также в незаконном препятствовании организации или проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 УКУ).

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В настоящее время в суд направлено обвинительное заключение.

Как сообщал Укринформ, 5 августа в рамках расследования дел Майдана следователи ГБР сообщили о подозрении следователю одного из отделов ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Подозреваемому инкриминируется привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенное с фальсификацией, а также заведомо незаконное содержание под стражей.

По материалам: ukrinform.ru