НАБУ за полгода открыло 406 дел — Сытник

17.08.2020 14:22

Укринформ

Детективы НАБУ в течение I полугодия 2020 года открыли 406 уголовных производств и сообщили о подозрении 125 лицам.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«Всего за полгода нами начато 406 уголовных производств, 125 человек получили сообщение о подозрении, 33 дела направлены в суд. Всего сейчас… 5 обвинительных приговоров вынесено в отношении 6 человек», — уточнил Сытник.

По его словам, экономический эффект от работы в I полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн, из них почти 700 млн — это возмещение убытков, причиненных по делам, касающимся причинения ущерба государственным предприятиям.

«Более 1,5 млн возвращено нардепами добровольно за незаконно полученную компенсацию за жилье. Также предотвратили хищение почти 800 млн грн и 65 млн уже направлены в бюджет в качестве взыскания с подозреваемых залогов», — уточнил Сытник.

Он добавил, что сейчас в НАБУ работают 653 сотрудника, из них 245 — это детективы.

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Как сообщал Укринформ, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Славомира Новака по обвинению в коррупции и деятельности в преступной организации.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП, ЦАБ Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

20 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что одно подозрение по этому делу будет объявлено в Украине, остальные объявят польские правоохранители. Он добавил, что вопрос о вручении подозрений, задержании и избрании меры пресечения в Украине по этому делу координируется с польскими коллегами.

Вечером 20 июля во Львове детективы НАБУ объявили о подозрении одному лицу в рамках дела, по которому ранее в Польше задержали экс-главу Укравтодора Новака.

22 июля суд Варшавы взял под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Новака и двух его сообщников — граждан Польши.

Сытник также заявил, что не видит необходимости в экстрадиции Новака в Украину. По его словам, нет принципиальной разницы, где будет суд, поскольку действия, которые инкриминируются, совместно оценены украинскими и польскими правоохранителями.

Новак возглавлял с 2011-го по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016-го по 1 октября 2019 года был и.о. председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

По материалам: ukrinform.ru