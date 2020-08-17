Расследование катастрофы самолета МАУ в Иране может длиться более 5 лет — Енин

17.08.2020 20:49

Укринформ

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин считает, что расследование катастрофы самолета МАУ в Иране может длиться от 5 лет, если в нем будут участвовать международные суды.

Как передает Укринформ, об этом Енин сказал в интервью Цензор.Нет.

«Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результат на вчера. В значительной степени все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию с уничтожением над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет», — отметил Енин.

При этом он подтвердил, что ситуацию можно урегулировать в досудебном порядке.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинских граждан — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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18 июля Иран отправил в Париж "черные ящики" со сбитого в январе украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ. Позже заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что бортовые самописцы успешно прочитаны и расшифрованы, стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства.

В Киеве 30 июля с участием иранской делегации состоялись переговоры относительно компенсаций за уничтожение Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752.

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31 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что следующий раунд переговоров с Ираном в отношении расследования авиакатастрофы рейса Тегеран-Киев, запланирован на октябрь.

По материалам: ukrinform.ru