Степанов рассказал о нехватке инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов

17.08.2020 10:54

Укринформ

В Украине неукомплектованными остаются около 5 тыс. врачебных должностей.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день неукомплектованными остаются около 5000 врачебных должностей", — отметил он.

В частности, как отметил министр, есть проблема с заполнением должностей врачей-инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов. "Также мы видим большую проблему с врачами — педиатрами. Конечно, это вопрос комплексный, почему возникает эта проблема. Это вопрос престижности профессии, оплаты труда врачей, медицинских работников, которая все 29 лет независимости находилась на очень низком уровне", — заявил министр.

Он отметил, что "когда мы говорим о создании условий для медицинских работников, очень важно, чтобы они были высококачественно подготовлены". "Поэтому мы и начинаем говорить именно о медицинском образовании: по какому принципу оно должно функционировать, как сделать так, чтобы медицинское образование отвечало лучшим мировым и европейским критериям, чтобы мы действительно получали высокопрофессиональных врачей, которые предоставляют нам медицинскую помощь", — подчеркнул Степанов.

В этом контексте он рассказал, что на данный момент в Украине функционируют 17 учебных заведений, которые подчинены Минздраву. "Общее количество студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования Министерства здравоохранения, составляет 52 тыс. 303 студента. То есть это все наши будущие врачи, которые решили посвятить свою жизнь лечению, оказанию помощи другим людям. При этом общее количество интернов у нас составляет 13 тыс. 358 человек", — отметил министр.

Кроме того, по его словам, 58 тыс. 491 врач в настоящее время повышает свою квалификацию. "При этом, если для справки, по результатам вступительной кампании в 2019 году в высшие учебные заведения не выполнили план приема на обучение почти на 1000 мест. Это очень много", — акцентировал Степанов.

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Как сообщалось, весной Степанов заявил, что после внедрения второго этапа реформы здравоохранения украинская система медицинского образования предстала перед рядом проблем. Для их решения в Минздраве создадут постоянно действующий орган, в состав которого войдут руководители образовательных медицинских учреждений.

Фото: ФБ

По материалам: ukrinform.ru