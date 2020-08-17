Суд перенес на 31 августа апелляцию на меру пресечения участнице АТО "Пуме"

17.08.2020 16:47

Укринформ

Печерский райсуд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения бывшей военной Инне Грищенко (позывной «Пума») в виде залога в 168 160 грн на 31 августа.

Об этом в Фейсбуке написал адвокат Виталий Ковальчук, передает Укринформ.

«Апелляцию Инны Грищенко на очевидно несправедливое решение Печерского суда об избрании Инне залога в 168160 гривень — отложено до 31 августа. Причина обычная — Печерский суд не предоставил материалы дела», — отметил Ковальчук.

Со своей стороны Грищенко выложила в Фейсбуке скан-копии двух повесток по вызовам ее на допрос в четверг и пятницу.

Как сообщалось, 12 августа Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшей военной Инне Грищенко (позывной «Пума») в виде залога в размере более 168 тысяч гривень, а также обязал ее носить электронный браслет.

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Супругов добровольцев АТО — Инну и Владислава Грищенко — подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области в 2018 году.

15 июля 2020 года закончилось действие предыдущей меры пресечения для Инны Грищенко, и с нее сняли электронный браслет и все обязанности.

По материалам: ukrinform.ru