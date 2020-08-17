Судья по делу Штепы заявила о самоотводе

17.08.2020 17:20

Укринформ

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова на судебном заседании по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы заявила о самоотводе.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Штепы Дмитрий Марченко.

"На заседании суда судья Матвиевская заявила о том, что берет самоотвод из-за изменений в Уголовно-процессуальном кодексе", — отметил адвокат.

Также он добавил, что, по словам прокурора, свидетели, которых должны были допросить, на заседание суда не явились.

"С учетом обоих заявлений судебное заседание перенесено на 4 сентября", — сообщил адвокат.

По его словам, Штепа прибыла на заседание: "После объявления о переносе суда она уехала в Славянск, где живет".

Как сообщал Укринформ, экс-мэр Славянска Неля Штепа обвиняется по ч. Ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы).

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Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что она озвучивала призывы к Путину войти в Славянск и давала российским изданиям скандально известные интервью "под дулом автомата".

Слушание дела против Штепы началось в 2014 году. В октябре 2019 года дело начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд Харькова.

5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й состав судейской коллегии, который будет рассматривать дело Штепы вновь.

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20 июля Орджоникидзевский райсуд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу, поскольку адвокат сообщил, что Штепа находится в больнице Славянска "по состоянию здоровья".

2 июля адвокат Штепы Александр Шадрин заявил о немотивированном отстранении прокурора по делу Штепы Ирины Кадыгроб. Ранее из прессы стало известно об увольнении прокурора по делу Штепы Елены Кравченко.

Сейчас государственное обвинение по делу Штепы будет поддерживать новая группа прокуроров. Среди них — прокурор Кальницкий, известный участием в расследовании дела Гандзюк.

По материалам: ukrinform.ru