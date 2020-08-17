Судья Вовк говорит, что не застал в НАБУ никого, кроме журналистов

17.08.2020 11:14

Укринформ

Объявленный в розыск председатель Окружного административного суда Киев Павел Вовк утверждает, что пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в указанное в повестке время, но никого не застал на месте и после 40 минут ожидания ушел.

Как сообщает Укринформ, об этом Вовк написал в Фейсбуке.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня «в розыск». Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом — следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", — заявил Вовк.

По его мнению, "НАБУ, как и в прошлом году, не собирается расследовать дело".

Как сообщал Укринформ, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому в Окружном административном суде Киева НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых лиц.

В то же время в ОАСК заявляли, что не могут передать 8 своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

11 августа руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пятерым судьям суда.

В этот же день НАБУ объявило в розыск пятерых судей Окружного административного суда Киева, среди которых и глава ОАСК Вовк.

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Так, в розыск были объявлены судьи ОАСК Павел Вовк, Владимир Келеберда, Игорь Качур, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов. Также разыскиваются экс-члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош.

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12 августа Вовк написал в Фейсбуке, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос.

В свою очередь в САП проинформировали, что повторно направили в ОАСК подозрения судьям, которые из ОАСК ранее вернули в Офис генпрокурора.

Позже Вовк заявил, что получил повестку Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.

По материалам: ukrinform.ru