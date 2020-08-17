В ОРДЛО вскрылись новые проблемы: Кремль запретил помогать «республикам»

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей появилась новая масштабная проблема, однако В Кремле запретили помогать «республикам».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Власти так называемых «Л/ДНР» столкнулись с масштабной проблемой вывоза бытовых отходов. Стихийные мусорные свалки растут, как на дрожжах, при этом российские власти в ситуацию не вмешиваются, а вывоз мусора на территорию РФ запретили.

Попав в тупиковую ситуацию, оккупационные власти не придумали ничего иного, как сжигать отходы прямо на стихийных свалках. В результате такого подхода произошел резкий рост пожаров в лесополосах и на полигонах. По данным из источников, на оккупированной территории произошли серьезные пожары на не менее чем 17 объектах на стихийных свалках и в лесополосах.

При этом власти, не предпринимая никаких других мер, предпочитают замалчивать проблему.

Ранее сообщалось о том, что Кравчук предложил новый путь для разрешения конфликта на Донбассе.