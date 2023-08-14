Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Общественного». Также об этом проинформировали различные анонимные ТГ-каналы.

Отмечается, что в городе были слышны как минимум два взрыва. По состоянию на тот момент в городе была объявлена воздушная тревога.

Ситуация в Краматорске

Касательно ситуации в городе в целом, известно, что войска Российской Федерации регулярно обстреливают город. К примеру, Россия обстреляла гражданское население Краматорска 27 июня, а после этого цинично заявила, что был нанесен удар по украинским военным. Аналогичная ситуация наблюдается и в иных городах и селах Донецкой области.