Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Анна Маляр проинформировала, что вражеские силы сейчас подтянули на восток свои резервы и осуществляют наступательные действия по двум направлениям – Купянском и Лиманском. Таким образом враг пытается перехватить у нас инициативу.

Согласно словам Анны Маляр, вражеские силы подтянули собственные резервы и начали активно наступать на Купянском и Лиманском направлениях.

Также сейчас фиксируется чрезвычайно высокая активность обстрелов со стороны врага. Продолжаются ожесточенные боевые действия.

Россияне, по словам Анны Маляр, не покидают своих намерений выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Пока что для вражеских сил это основное направление наступления.

Напомним, ранее Анна Маляр сделала заявление о том, что на территориях Донецкой и Херсонской областей преступлений РФ становиться все больше.