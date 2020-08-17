Все начнется с 1 сентября: металлургов «Л/ДНР» ждут важные перемены

В так называемых «Л/ДНР» 1 сентября 2020 года начнется первый этап повышения заработных плат металлургам на предприятиях, находящихся под управлением ЗАО «Внешторгсервис». Но, как сообщает, информационный ресурс «Донбасский кейс» металлурги «Л/ДНР» отнеслись к этой новости с иронией. Данные планы «властей республик» вызывают у них сомнения.

Об том пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Уже с 1 сентября 2020 года на металлургических предприятиях «Л/ДНР» начнется повышение заработных плат. По информации ресурса «Донбасский кейс», это только первый этап повышения зарплат, согласно которому зарплаты вырастут на 20%.

Но повышение зарплат будет не для всех. В первую очередь, речь идет о высококвалифицированных специалистах, которое отвечают за агрегаты заводов и за качество и объемы выпускаемой продукции.

Несмотря на то, что это радостная новость для металлургов ОРДЛО, работники металлургических предприятий отнеслись к этой информации крайне осторожно. Ресурс пишет, что здесь нет ничего странного. Ведь, исходя из того, что металлургам ОРДЛО заработную плату платят по частям, возникает вопрос: откуда у «руководства» незаконных «республик» деньги? Кроме того, ресурс отмечает, что сейчас на предприятии «Внешторгсервис» началась волна сокращений.

«Говорят об увольнении почти 15% работников для того, чтобы сэкономить средства. То есть денег нет… Откуда их возьмут? Скорее всего, их могут взять у шахтеров», — пишет автор публикации.

Ресурс напомнил, что в так называемых «Л/ДНР» продолжается процесс закрытия шахт и увольнения шахтеров.

«Иначе говоря, на шахтеров «забили», а решили дать деньги металлургам, ведь металлургия потенциально может принести больше денег, чем шахты», — пишет ресурс.

Кроме того, ресурс предполагает, что даже после повышения заработных плат, их все равно будут выплачивать по частям. Поэтому существенных изменений металлурги могут не ощутить.

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