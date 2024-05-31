О том, за выполнение каких разновидностей общественно-полезных работ, нетрудоустроенные украинцы смогут гарантированно получать до 12 000 гривен/ежемесячно (соразмерно отработанному времени), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства экономики.

В частности, зачастую безработным в «Армии восстановления» следует:

обеспечивать жизнедеятельность граждан, которые пострадали вследствие боевых действий;

разгружать, фасовать и доставлять «гуманитарку»;

предоставлять соцподдержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и оказывать адресную помощь переселенцам;

плести маскировочные сетки, консервировать продукты для Сил Обороны, шить одежду и ремонтировать военную амуницию;

помогать в уходе за ранеными защитниками в медучреждениях;

разбирать завалы, ремонтировать жилые дома и помещения, расчищать ЖД-пути и автомобильные дороги, поврежденные в результате боевых действий;

обустраивать и укреплять блокпосты и подвальные помещения под убежища.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ показывали, как за год увеличился размер средней зарплаты в Украине.