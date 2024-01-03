О том, какие положительные нововведения предусматриваются надлежащим правительственным решением, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Кабинета Министров Украины.

Как стало известно, согласно правительственному проекту «Армия восстановления», нетрудоустроенных украинцев приобщают к выполнению общественно полезных работ, гарантируя определенные денежные компенсации за такой труд.

В частности, работы оплачиваются Фондом соцстрахования, в размере полутора минимальных зарплат: ранее это было 10 005 гривен, однако с 2024-го года, сумма подросла до 10 650 гривен. Кроме того, после второго повышения, намеченного на 1-е апреля текущего года, данная сумма увеличится до 12 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль объяснял, что произойдет с социальными выплатами и пенсиями в 2024-м году.