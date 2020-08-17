Зеленский: Не допущу, чтобы критика власти тянула за собой запугивание

17.08.2020 10:48

Укринформ

Президент Владимир Зеленский надеется, что работники правоохранительных органов максимально быстро раскроют дело о поджоге автомобиля программы "Схемы".

Как передает Укринформ, Зеленский написал в Фейсбуке, что с ним также произошла аналогичная ситуация в 2014 году.

"В декабре 2014-го недалеко от дворца «Украина» неизвестные сожгли мой автомобиль. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли автомобиль программы "Схемы", — подчеркнул Президент.

Он уверил, что как глава государства всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к нему.

Зеленский выразил убеждение, что свобода слова — фундамент любой демократической страны, а журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

Президент отметил, что его творческая деятельность до вступления в должность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти.

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По его словам, неоднократно это создавало творческому коллективу проблемы: от неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" — до прослушки, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов либо съемок.

"Я прошел всё это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моём президентстве любая критика власти приводила к преследованию или запугиванию", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Укринформ, полиция Киевщины начала уголовное производство по факту поджога автомобиля работника СМИ в Броварах и квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества.

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Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач проинформировал, что ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

По материалам: ukrinform.ru