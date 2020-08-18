Асєєву присудили премію «Вільна преса Східної Європи 2020»

18.08.2020 17:22

Укринформ

Украинскому журналисту и бывшему пленному ОРДО Станиславу Асееву присудили международную премию «Свободная пресса Восточной Европы 2020» (Free Media Awards) за репортажи о положении пленных и жизни в зоне боевых действий.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на учредителей премии — немецкий фонд «Цайт-Штифтунг» имени Эбелин и Герда Буцериуса (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) и норвежский «Фонд свободы слова» (The Fritt Ord Foundation).

«Станислав Асеев — известный журналист и писатель из Донецка в Украине. В 2017 году его задержали сепаратистские силы и подвергали пыткам в неволе. К тому его репортажи — написанные под вымышленным именем — были важным источником информации о жизни за линией фронта на Востоке Украины», — отмечают учредители.

В этом году премией также отмечен совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Перший «Схеми: корупція в деталях», азербайджанский фотограф Азиз Каримов и российские издания «Медиазона» и «Проект.Медиа».

«В нынешнем году премии «Свободной прессы» присуждены храбрым журналистам и редакциям, которые бесстрашно разоблачают коррупцию и злоупотребления властью, нарушения прав людей и которые не поддаются запугиванию их властью. Таким образом они защищают свободу прессы, которая является краеугольным камнем для функционирования гражданского общества», — отметил генеральный директор ZEIT Foundation Майкл Геринг.

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В связи с пандемией церемония награждения и конференция состоятся в июне 2021 года в немецком Гамбурге.

Премия им. Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» вручается с 2000 года журналистам и средствам массовой информации за качество, профессионализм и гражданское мужество. На соискание награды могут выдвигаться журналисты и СМИ из Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, России и Украины.

Как сообщалось, Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе 29 декабря 2019 года. Боевики «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.

По материалам: ukrinform.ru