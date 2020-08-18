Что ждет Зодиаков 20 августа: гороскоп от Влада Росса для всех знаков

Гороскоп на 20 августа готовит необычные сюрпризы: одним знакам Зодиака предрекает новые знакомства, другим – пророчит крупные покупки.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Влад Росс рассказал, что принесет 20 августа для каждого знака Зодиака.

Из всех воздушных знаков гороскоп советует Близнецам развлекаться, отдыхать и не искать приключений. Водолеям необходимо проявить осторожность в супружеских отношениях, дабы их не испортить. А вот Весам нужно более внимательно отнестись к своему здоровью, отказавшись от всевозможных встреч.

Из земных знаков Тельцам придется заранее все спланировать, тогда день обещает быть удачным. Девам рекомендуется активный отдых, общение и небольшие физические нагрузки. Козероги также должны посвятить этот день активному отдыху и тренировке тела, но не переусердствовать.

Всем огненным знакам Зодиака астролог советует тренировать тело, при этом Овны могут попутешествовать, однако не стоит злоупотреблять алкоголем. Львы могут развлекаться и увлекаться, заводить новые знакомства, которые могут способствовать новым доходам. Стрельцам следует поостеречься недругов, происки которых могут испортить отношения с теми, кто рядом.

Из водных знаков Зодиака Рыбам придется поднапрячься, чтобы сохранить стабильность в финансовом положении. У Скорпионов могут возникнуть проблемы в отношениях с близкими людьми, не стоит обострять ситуацию и пойти на компромисс. Раки почувствуют поддержку свыше и создадут или сотворят что-то необыкновенное.

Ранее сообщалось о том, для каких знаков Зодиака неделя с 17 по 23 августа станет периодом расцвета.