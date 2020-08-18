"Культура во времена кризиса": Ткаченко рассказал об упрощенной процедуре подачи заявок

18.08.2020 14:55

Укринформ

Процедура подачи заявок на грантовую программу «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка» упрощена и продлена до 28 августа.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Все мы понимаем, что коронавирусный кризис дестабилизировал и так непростое положение дел в сфере культуры. По финансам он ударил больше всего. Решение есть — гранты от Украинского культурного фонда, программа институциональной поддержки. Процедура подачи заявки упрощена. Время принять участие в конкурсе и получить деньги тоже еще есть — до 28 августа", — написал Ткаченко.

Читайте также: Ткаченко рассказал о "неординарных шагах", которые помогут культуре выйти из карантина

По его словам, культурные институты, которые получат грант, смогут направить средства на погашение кредитной задолженности и компенсацию банковских кредитов, которые возникли из-за карантина с 12 марта 2020 года, на выплату вознаграждения своим работникам до конца 2020 года, а также на стабилизацию своей деятельности как таковой.

Читайте также: Ткаченко призывает представителей культуры присоединиться к программе УКФ

Как сообщал Укринформ, Украинский культурный фонд 30 июля начал прием аппликационных заявок на конкурсную программу «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка». Цели программы: поддержка организационной способности культурных институтов всех форм собственности, которые подверглись воздействию вследствие действия карантина; содействие увеличению рабочих мест в креативных индустриях и предотвращение сокращения работников; стабилизация работы субъектов культурно-познавательного (внутреннего) туризма через компенсацию убытков в связи с действием карантина; поддержка киноиндустрии во времена пандемии.

Бюджет программы — 540 млн грн.

По материалам: ukrinform.ru