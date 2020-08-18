На грани экологической катастрофы: в оккупированном Луганске испарилось озеро (фото)

В последнее время информационные ресурсы ОРДЛО обеспокоены состоянием водной экосистемы в так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

В так называемой «ЛНР» продолжают стремительно пересыхать реки и озера. Ранее полноводные водоемы практически на глазах превращаются в замуленные маленькие болота.

Ресурс «Донбасский кейс» сообщает, что в оккупированном Луганске в парке им. Горького этим летом пересохло озеро «Восьмерка». Ранее это место пользовалось популярностью среди жителей оккупированного Луганска.

«Теперь пейзаж напоминает марсианский. Это впервые за время существования озера», — пишет ресурс.

Автор публикации предполагает, что причина обмеления озера – вовсе не жаркое лето и недостаточное количество осадков.

«Лето 2019 года было еще жарче, а долгие засушливые периоды для этого региона не редкость», — пишет ресурс.

Кроме того, ресурс пишет, что река Ольховая и озеро «Луганское море» могут повторить печальную судьбу озера «Восьмерка».

Ранее мы сообщали, что жители «ДНР» рассказали, во что превратилась их жизнь без украинских пенсий.