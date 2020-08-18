Приходится несладко: жители «ДНР» рассказали, во что превратилась их жизнь без украинских пенсий

Пенсионеры ОРДО жалуются, что они не могут снять свои пенсии, которые начисляются им на карты «Ощадбанка». Им трудно попасть на подконтрольную Украине территорию. На КПВВ «ДНР» «Еленовка» НВФ требуют предъявить прописку на подконтрольной Украине территории. Разумеется, что прописка на подконтрольной Украине территории есть не у каждого.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

При этом жители «ДНР» не скрывают, что без украинских пенсий им приходится сложно. Одна из жительниц временно оккупированной территории Донбасса жалуется, что денег от так называемой «ДНР» едва хватает на еду. По ее словам, жизнь превратилась в выживание.

«Люди выживают на копейки. Много предприятий закрыли. Дети не могут помочь пенсионерам, а пенсионеры не могут помочь своим детям. А пенсионерам ведь еще надо лекарства, а денег нет», — рассказала жительница ОРДО.

Кроме того, по словам женщины, еще надо платить и за коммунальные услуги.

«Лекарства, товары – дорогие. За эти деньги, либо лечиться, либо покушать, либо оплатить коммуналку. Как можно на эти деньги выжить? Никак нельзя выжить», — заявила женщина.

Ранее мы сообщали, что источник рассказал, насколько повысятся коммунальные тарифы в «ЛНР».