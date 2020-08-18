На Спаса жара Украину не покинет и дожди на западе не прекратятся: прогноз погоды на 19 августа 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на Спаса 19 августа в Украине ожидается знойная погода с дождями в западных регионах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

19 августа в Украине будут отмечать религиозный праздник Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день на части территории Украины будет продолжаться жара, тогда как в западных регионах прогнозируются дожди с грозами.

«Температура воздуха днем будет весьма высокой +27…+32 градуса. Однако, немного прохладнее будет на западе особенно на Прикарпатье – здесь следует ожидать +21…+25 градусов», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер будет преобладать южный умеренный.

В Киеве 19 августа также будет сухо и жарко, температура поднимется до +30 градусов. Как отметила Диденко, ослабление жары и периодические локальные дожди в столице следует ожидать в пятницу, 21 августа.

Ранее сообщалось о погоде на 18 августа 2020 года.