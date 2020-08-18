Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора — адвокат

18.08.2020 17:06

Укринформ

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь не вручили обвинительный акт.

Об этом ее адвокат Виталий Коломиец написал в Фейсбуке, передает Укринформ.

"По делу Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яны Дугарь остался у прокурора", — написал Коломиец.

В комментарии Укринформу юрист отметил, что сторона защиты не отказывалась от получения этого обвинительного акта: "Мы не могли его получить".

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"Обвинительный акт состоит из двух частей: текста — фактически того, что продублировано в сообщении о подозрении, и из реестра документов. В этом реестре документов нет оригиналов тех документов, которые должны быть. Поэтому это проблема прокурора, пусть он их найдет, впишет туда оригиналы, а не те ксерокопии, которые они нам открывали", — пояснил Коломиец.

По его словам, в реестре как составляющей акта нет оригиналов основных документов, то есть экспертиз, в частности тех, которые "дали им отрицательные ответы (на ряд вопросов — ред.)".

"Дали время прокурору подумать. Пусть, возможно, позднее нас вызовут", — заявил адвокат.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. 18 августа ей вручили обвинительный акт.

Антоненко в настоящее время остается в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru