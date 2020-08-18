Офис омбудсмена призывает оперативно расследовать поджог автомобиля «Схем»
Офис омбудсмена призывает оперативно расследовать поджог автомобиля "Схем"
17.08.2020 22:34
Укринформ
Представитель Уполномоченного ВР по правам человека Виктор Иванкевич направил обращение к главе Нацполиции Игорю Клименко с просьбой провести оперативное расследование поджога автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.
"Уничтожение имущества, совершенное путем поджога с целью запугивания и препятствования профессиональной деятельности журналистов — это преступление, за которое предусмотрено наказание в соответствии со статьями 194 и 171 Уголовного кодекса Украины", — говорится в обращении.
В пресс-службе также сообщили, что дело находится на личном контроле омбудсмена Людмилы Денисовой.
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Как сообщал Укринформ, полиция Киевщины начала уголовное производство по факту возгорания автомобиля работника СМИ в Броварах и квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества.
Журналист "Схем" Михаил Ткач сообщил, что ночью 17 августа автомобиль программы подожгли возле дома водителя съемочной группы.
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Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что правоохранители максимально быстро раскроют дело о поджоге автомобиля программы "Схемы".
По материалам: ukrinform.ru