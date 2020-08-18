Перепись населения в ОРДО: в «правительстве ДНР» объяснили, почему еще нет результатов

В так называемой «ДНР» перепись населения была проведена с 1 по 14 октября 2019 года. Но «власти» непризнанной «республики» все еще не поделились результатами с общественностью. Как заявляет «министр экономического развития» «ДНР» Алексей Половян «процесс обработки результатов небыстрый».

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

При этом ресурс «Донбасский кейс» отмечает, что объяснение «министра экономического развития» достаточно странное. Ресурс иронично пишет, что в «ДНР» признали, что считают «марсиан».

«Все заполненные графы в бланке мы заносим в соответствующую базу данных. Необходимо проанализировать каждый ответ в бланке… А в ходе переписи человек в анкете мог написать, что угодно, например, что он марсианин. Тогда мы обязаны написать «марсианин»», — заявил «министр» непризнанной «республики».

Половян заверил, что «власть» опубликует результаты, после того как обработает все данные. При этом он не уточнил, сколько анкет обработано на данный момент.

Ресурс предполагает, что «власти ДНР» могут и не опубликовать результаты переписи населения в ОРДО. Автор публикации напомнил, что в соседней «ЛНР» «власти» тоже не спешат публиковать результаты переписи.

«Придется подождать еще годик. Когда данные окончательно потеряют актуальность (хотя, скорее всего, они уже потеряли актуальность)», — пишет ресурс.

Также автор публикации не исключает, что «власти ДНР» «подрисуют» цифры данных переписи в нужном ключе.

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