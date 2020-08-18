Президент поручил разработать меры по поддержке культуры и туризма в рамках "Большого строительства"

18.08.2020 22:09

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать ряд мер, которые будут способствовать поддержке сферы культуры, охране культурного наследия, развитию креативных индустрий и туризма.

Соответствующий указ глава государства подписал 18 августа, сообщает Укринформ.

Как отмечается в документе, Кабинет Министров должен обеспечить разработку и реализацию соответствующих шагов в рамках Национальной программы «Большое строительство».

В частности, для охраны, возрождения и использования объектов культурного наследия правительство должно разработать и утвердить порядок отбора проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ. Речь идет о замках, других фортификационных, оборонительных, дворцово-парковых комплексах.

Кабмин также должен способствовать разработке необходимой проектной и другой документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонту и приспособлению соответствующих объектов культурного наследия.

Кроме того, должна быть разработана и утверждена научно-проектная документация по определению границ и режимов использования буферных зон объектов всемирного наследия, планы управления такими объектами, а также обеспечена надлежащая подготовка документов по номинированию объектов для внесения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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В указе отмечается необходимость активизации деятельности по возвращению культурных ценностей, незаконно вывезенных, эвакуированных с территории Украины во время войн и вооруженных конфликтов, а также временно вывезенных и не возвращенных.

В то же время акцентируется внимание на необходимости подготовки специалистов по реставрации памятников недвижимого культурного наследия и включении соответствующей специальности в перечень областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования; обеспечения функционирования информационного ресурса по объектам культурного наследия и культурных ценностей и формирования национальной инфраструктуры данных о них.

Относительно развития современной туристической инфраструктуры, Кабмин должен разработать и утвердить государственную целевую программу и обеспечить содействие привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В рамках развития туризма обращается внимание на внедрение программ мобильности молодежи и поддержки путешествий пожилых людей.

Правительство также должно провести маркетинговые исследования по современным тенденциям на рынке туристических услуг, мониторинг и анализ показателей поступлений бюджета от туризма в Украине для определения перспективных путей развития отрасли.

Кабмин должен способствовать и проведению международных мероприятий в сфере развития туризма и продвижения туристического потенциала Украины в мире, в частности путем создания многоязычного портала о туристических дестинациях (территориях, привлекательных для туристов), объектах культурного наследия, проведение на базе культурно-информационных центров в составе иностранных дипломатических учреждений культурно-художественных проектов. При этом подчеркивается необходимость информационного освещения историй успеха реализации проектов по модернизации и развитию объектов культурной и туристической инфраструктуры.

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Развитию креативных индустрий, по мнению Президента, может способствовать разработка и утверждение государственной целевой программы по развитию народных художественных промыслов, актуализация стратегических планов по развитию государственных киностудий, реализация на условиях государственно-частного партнерства проекта «Дом музыки», внедрение новых моделей деятельности учреждений культуры, в частности в качестве полифункциональных центров культурных услуг и креативных хабов.

Согласно указу, правительство должно усовершенствовать механизмы финансирования сферы культуры, в том числе в части внедрения новых подходов к условиям оплаты труда работников культуры с учетом показателей результативности, эффективности и качества.

Вместе с тем говорится о необходимости привлечения дополнительных источников финансирования сферы культуры, увеличение, начиная с 2021, расходов на ее финансирование в соответствии с обоснованными потребностями, а также проработка вопроса о возможности финансирования проектов развития культурной инфраструктуры за счет средств Государственного фонда регионального развития, определение особенностей осуществления государственно частного партнерства в этих сферах.

Кабмин должен решить вопрос финансирования мероприятий, предусмотренных этим указом, и каждые полгода информировать о состоянии его выполнения.

В то же время областные, Киевская городская государственные администрации должны актуализировать региональные стратегии развития, в частности в части целей и задач в сфере культуры и туризма.

Органам местного самоуправления рекомендуется предусматривать в местных бюджетах расходы на реализацию мероприятий в области культуры и туризма соответствии с обоснованными потребностями.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru