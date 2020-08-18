Ударит по карману: источник рассказал, насколько повысятся коммунальные тарифы в «ЛНР»

На днях «правительство» так называемой «ЛНР» приступит к рассмотрению вопроса о повышении коммунальных тарифов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд», передает НБН.

Ранее появилась информация о том, что уже в этом году (осенью-зимой) в так называемой «ЛНР» ожидается повышение тарифов. Ресурс «Луганский инсайд» подтверждает данную информацию. Автор публикации пишет, что этот вопрос уже согласован, и скорее всего, жителям ОРЛО уже не избежать повышения коммунальных тарифов этой осенью. На днях «постановление» о повышении коммунальных тарифов в ОРЛО рассмотрит «правительство» самопровозглашенной «республики».

Кроме того, ресурс подтверждает информацию о том, что повышение тарифов значительно отразится на семейных бюджетах жителей ОРЛО.

«Наш источник сообщает, что квартплату поднимут на 35%, а тарифы на тепло и воду поднимут на 40%», — пишет ресурс.

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