Российские пропагандистские агентства «ТАСС» и «РИА Новости» заявили, что в результате удара по пекарне в Лисичанске был ликвидирован «министр чрезвычайных ситуаций ЛНР» Алексей Потелещенко.

Известно, что в здании, в котором были кафе «Адриатик» и пекарня, собрались на празднование местные «чиновники» и силовики, информирует «НБН».

Позже информацию о ликвидации «министра ЧС ЛНР» в своем Telegram-канале подтвердил ставленник Кремля на оккупированной Луганщине Леонид Пасечник.

Потелещенко родился на Одесчине, получал высшее образование в Харькове. До 2014 года работал на руководящих постах в ГСЧС Украины, в частности на Луганщине.

После вторжения российских войск на Донбасс Потелещенко перешел на сторону боевиков. С 2014 по 2016 годы служил в рядах «народной милиции ЛНР», позже оккупанты его назначили «первым заместителем министра МНС ЛНР».

До сентября 2022 года коллаборант о руководил учебным пунктом «Учебно-методического центра МНС ЛНР», в сентябре прошлого года предатель Украины стал «министром ЧС».

Напомним, ВСУ под Брянском нанесли удар по группе ФСБшников.