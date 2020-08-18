В ВМС подтвердили, что Неижпапа ушел на больничный

18.08.2020 18:10

Укринформ

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа находится на больничном, но его диагноз не разглашается.

Такой ответ дал корреспонденту Укринформа начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик на вопрос о том, правда ли, что у командующего ВМС выявили коронавирус.

«Командующий находится действительно на лечении, но относительно его диагноза — согласно Гражданскому кодексу Украины, это личные данные, которые я не имею права разглашать», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа якобы заразился коронавирусом.

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Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки в ВСУ зарегистрированы 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В Украине по состоянию на 18 августа лабораторно подтвердили 94436 случаев COVID-19, в частности за сутки 1616.

По материалам: ukrinform.ru