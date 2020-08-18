В Украине пересмотрят подготовку к учебному году после рекомендаций ВОЗ

18.08.2020 12:14

Укринформ

Министерство здравоохранения Украины пересмотрит рекомендации по организации образовательного процесса с 1 сентября, учтя результаты глобальной конференции ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на Всеукраинской августовской конференции, посвященной организации учебного года 2020-2021, сообщает корреспондент Укринформа.

"Рекомендации, которые сегодня утверждены, все-таки будут пересматриваться и меняться … На следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются министерства здравоохранения. Там также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии. Также будут рассматриваться вопросы о том, надо или не надо тестировать (на коронавирус — ред.) учителей и учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций ", — сказал Ляшко.

Он напомнил, что, согласно утвержденным Минздравом рекомендациям, к работе не будут допускаться педагогические работники с температурой более 37,2°.

Ляшко сообщил, что среди 94 тысяч заболевших коронавирусной болезнью 7% составляют дети в возрасте до 19 лет.

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"Большинство случаев в дошкольных учреждениях начинаются с выявления болезни у воспитателя. Поэтому мы ориентируем свои рекомендации именно на проведение температурного скрининга взрослых людей, которые работают в образовательных учреждениях, для того, чтобы исключить занесение болезни или приход больного с симптомами в школу и тем самым повлиять на цепочку распространения коронавирусной болезни ", — подчеркнул Ляшко.

Он призвал работников образовательных учреждений провести беседы с учениками и их родителями о симптомах коронавируса. В то же время руководитель образовательного учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу таким образом, чтобы избежать скопления людей.

Главный госсанврач отметил, что ученики и учителя должны заходить в учебные заведения обязательно в маске, закрывающей нос и рот, однако в классе разрешается находиться без масок.

"Согласно сегодняшним рекомендациям, учителя должны быть в масках на протяжении урока, однако после дополнительных дискуссий, которые сегодня мы провели с педагогами, мы понимаем, что изменим норму — учителям будет разрешено преподавать без масок для лица. В то же время в "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям надевать защитный щиток, который является прозрачным и позволяет передавать эмоции для того, чтобы не нарушать образовательный процесс ", — рассказал Ляшко.

По его словам, перед началом урока учитель должен поинтересоваться самочувствием каждого ученика, чтобы убедиться, не появились ли симптомы коронавирусной болезни.

"Если такие симптомы появились, то ребенка нужно перевести в определенное помещение, которое является временным изолятором, затем — сообщить медицинскому работнику и эпидемиологу, который занимается этим образовательным учреждением. Это позволит нам исключить или вовремя выявить и не распространить коронавирусную болезнь", — сообщил Ляшко.

В то же время он акцентировал внимание на обязательном наличии в туалетах учебных заведений жидкого мыла или антисептиков, бумажных полотенец или электросушилок.

"Проветривать классы нужно после каждого занятия в течение 10 минут. Желательно проводить все занятия именно в одном классе, и чтобы только учителя переходили из класса в класс ", — добавил Ляшко.

Как сообщал Укринформ, 30 июля Министерство здравоохранения утвердило временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru