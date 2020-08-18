В украинской армии — 449 зараженных коронавирусом

18.08.2020 12:34

Укринформ

По состоянию на 18 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 449 человек, за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

Как отмечается, за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек.

Всего за время пандемии выздоровели от коронавируса 785 человек, летальных исходов — 6.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 702 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 86 человек.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 616. В течение суток зафиксировано 27 новых летальных случаев.

По материалам: ukrinform.ru