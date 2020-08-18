В украинской армии — 449 зараженных коронавирусом
В украинской армии — 449 зараженных коронавирусом
18.08.2020 12:34
Укринформ
По состоянию на 18 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 449 человек, за сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания.
Как сообщает Укринформ, об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.
Как отмечается, за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек.
Всего за время пандемии выздоровели от коронавируса 785 человек, летальных исходов — 6.
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На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 702 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 86 человек.
Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 616. В течение суток зафиксировано 27 новых летальных случаев.
По материалам: ukrinform.ru