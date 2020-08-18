Во Львове умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

18.08.2020 00:23

Укринформ

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова умер мужчина, которому в начале августа группа хирургов из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадила поджелудочную железу.

Об этом сообщается на странице медучреждения в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер… Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, длительное время его состояние было стабильным, но потом резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.

Читайте также: Степанов развеял миф о "черной трансплантации" и рассказал о реестре доноров

В больнице отмечают, что трансплантация поджелудочной железы — это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика показывает, что после такой операции не выживает каждый третий пациент.

Как сообщалось, 7 августа в Украине была впервые проведена операция трансплантации поджелудочной железы.

По данным Минздрава, ежегодно в Украине в пересадке органов нуждаются около 5 тыс. человек.

По материалам: ukrinform.ru