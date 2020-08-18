Убийство Гандзюк: прокурор просит продлить арест Левину

18.08.2020 19:28

Укринформ

Прокуратура просит продлить арест Алексея Левина, который является обвиняемым в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

С соответствующим ходатайством во время подготовительного судебного заседания по данному делу выступил прокурор Андрей Сенюк, передает Укринформ.

Прокурор, в частности, просил суд принять к рассмотрению обвинительный акт и продлить Левину меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога, поскольку предыдущая мера пресечения заканчивается 24 августа.

Вместе с тем адвокат подозреваемого просил суд отложить подготовительное заседание, поскольку он не имел возможности конфиденциально пообщаться со своим подзащитным. Сам Левин жаловался на плохие условия содержания в СИЗО, а также на плохое самочувствие.

В судебное заседание вызвали скорую. После осмотра врач сообщила, что состояние Левина удовлетворительное и он не нуждается в госпитализации.

Как сообщалось, Днепровский райсуд столицы во вторник начал подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. На нем присутствуют фигуранты дела: председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин.

28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к её убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которые и были внесены.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбин") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места жительства Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

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В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, работники правоохранительных органов не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога. Позднее суд продлил Мангеру меру пресечения до 11 сентября.

15 июля в Офисе генпрокурора проинформировали, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дела для подозреваемых в организации нападения на Гандзюк и их защитников до 24 августа.

По материалам: ukrinform.ru