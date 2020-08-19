"Большое Строительство" в сфере культуры: Ткаченко проведет брифинг

19.08.2020 20:39

Укринформ

В четверг, 20 августа, в 13.00 состоится пресс-брифинг министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом сообщает Укринформ.

На пресс-брифинге Министерство культуры и информполитики разъяснит план действий относительно мер по поддержке сферы культуры и туризма в соответствии с Указом Президента «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма».

На брифинге рассмотрят вопросы:

Программа «Большое Строительство» для сферы культуры и креативной экономики;

Приоритетные направления программы;

Мероприятия Министерства культуры и информполитики для реализации программы;

Финансирование программы;

Состояние культурных объектов и памятников сегодня.

Вопросы к спикерам или дополнительная информация по телефону: 063 427 32 30 Ольга Боровикова, пресс-секретарь Министра культуры и информполитики.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа подписал Указ "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

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Документ служит целям развития культурного потенциала Украины, сохранения, популяризации и использования национального культурного достояния, создание условий для туристической привлекательности объектов культурного наследия, поддержки креативной экономики.

По материалам: ukrinform.ru