Журналиста Бигуса внесли в базу "Миротворца"

19.08.2020 19:19

Укринформ

Журналист Денис Бигус заявил, что его внесли в базу сайта «Миротворец» из-за материала о схемах хищения в оборонном комплексе Украины.

Об этом Бигус написал в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«Оказывается, по версии сайта "Миротворец", я уже давненько — патентованный враг Украины. За подрыв доверия к госструктурам (ну вообще, конечно, за Гладковского, но ребята решили как-то обобщить)», — отметил Бигус.

Одновременно с этим на карточке Бигуса на сайте "Миротворца" сообщается, что Подольский районный суд. Киева признал недостоверным и таким, что нарушает личные неимущественные права Игоря Гладковского, видеосюжет о хищениях в оборонной промышленности (т.н. «дело Свинарчуков).

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Отмечается, что сам Бигус 11 июля 2020 года сообщил, что его команда будет подавать апелляцию, а также проинформировал, что переписка с телефонов главных фигурантов схемы была не только у него.

«По словам Бигуса, он случайно наткнулся на сайт, на котором неизвестные люди выложили дампы (наборы файлов) с телефонной перепиской фигурантов расследования «Наші гроші». На сайте якобы содержатся те же переписки в мессенджере WhatsApp, которые получили в свое время и журналисты, но в более удобной для прочтения форме. Проанализировав данные и сам сайт, о которых говорил Бигус, эксперты пришли к выводу, что файлы были отредактированы, а сам сайт был создан буквально за несколько часов до того, как о нем рассказал руководитель Bihus.Info, сообщает «Петр и Мазепа», — уточняется на сайте "Миротворца".

Отмечается, что Бигуса внесли в «Чистилище» на сайте из-за якобы «манипулирования общественно значимой информацией с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины; распространения заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к государственным институтам Украины».

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Как сообщалось, 8 июля появилась информация, что Подольский райсуд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря к схемам хищения в оборонном комплексе Украины.

В феврале 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, касающееся хищений в оборонном комплексе объемом не менее 250 млн грн.

Журналисты утверждали, будто к этим схемам причастен Игорь Гладковский — сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Фото з сайту nikorupciji.org

По материалам: ukrinform.ru