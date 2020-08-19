К уголовной ответственности в июле привлекли почти сотню коррупционеров — НАПК

19.08.2020 00:50

Укринформ

В течение прошлого месяца суды привлекли 98 коррупционеров к уголовной ответственности и еще 505 — к административной.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"За июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими. Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, а к административной — 505. Также на восьмерых человек наложены дисциплинарные взыскания", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целом с начала года в Реестр коррупционеров внесены 2629 человек.

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По информации НАПК, из всех уголовных преступлений, совершенных в течение июля, 65 касались предложения взятки, 10 были связаны со злоупотреблением влиянием. Еще четыре нарушения — это присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Из всех административных правонарушений, совершенных в июле, 466 касаются несвоевременного представления декларации; в 35 случаях не были представлены сообщения о реальном конфликте интересов или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

Как сообщалось, НАПК администрирует Реестр коррупционеров с февраля 2019 года. Данные в Реестре обновляются по результатам судебных решений.

По материалам: ukrinform.ru