Кабмин утвердил план мероприятий к 29-й годовщине Независимости Украины

19.08.2020 19:47

Укринформ

Кабинет Министров принял распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины Независимости Украины», разработанное Министерством культуры и информационной политики.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на Правительственном портале.

В частности, в рамках празднования запланированы церемонии поднятия государственного флага в Киеве и других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях, торжественные мероприятия, возложение цветов, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия, направленные на донесение до широкой общественности информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, вручение государственных наград и т.п.

Министерствам и ведомствам поручено обеспечить публичную безопасность и порядок во время празднования, а также противоэпидемические мероприятия с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

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Финансовое обеспечение реализации плана будет осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других, не запрещенных законодательством источников финансирования.

Как сообщалось, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, представляя на заседании правительства 19 августа план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Независимости, отметил, что в этом году центром празднования станут Михайловская и Софийская площади.

"В этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестандартный формат. В частности, в Киеве планируется отойти от проведения традиционных торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, придавая им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будут Михайловская и Софийская площадь", — сказал он.

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Президент Владимир Зеленский 12 августа подписал указ № 318/2020 «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины», поручив Кабмину разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию Дня Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru