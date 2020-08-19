Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 19 августа
В Украине установлен новый антирекорд: за сутки вирус COVID-19 выявили у 1 967 человек. В мире число зараженных коронавирусом превысило 22,3 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
Украина установила очередной антирекорд по суточному приросту заболевших. Как сообщают в СНБО за вчерашний день вирус подтвердили у 1 967 украинцев. Общее число зараженных в стране достигло отметки в 96 403, из которых:
- умерли — 2 144 (+ 28 за день)
- вылечились — 49 737 (+ 812 за день)
- продолжают лечение — 44 522
Ситуация с заболевшими в областях и столице:
- Львовская область — 12 448 (+ 188)
- г. Киев — 10 945 (+ 215)
- Черновицкая область — 8 108 (+ 154)
- Ровенская область — 7 953 (+ 125)
- Ивано-Франковская область — 7 122 (+ 163)
- Харьковская область — 6 607 (+ 247)
- Закарпатская область — 6 552 (+ 117)
- Одесская область — 5 281 (+ 123)
- Волынская область — 4 878 (+ 86)
- Киевская область — 4 685 (+ 65)
- Тернопольская область — 4 001 (+ 99)
- Винницкая область — 3 323 (+ 51)
- Житомирская область — 2 536 (+ 39)
- Днепропетровская область — 1 816 (+ 44)
- Хмельницкая область — 1 678 (+ 50)
- Черниговская область — 1 278 (+ 28)
- Запорожская область — 1 179 (+ 25)
- Черкасская область — 1 175 (+ 8)
- Донецкая область — 1 122 (+ 22)
- Сумская область — 1 023 (+ 57)
- Николаевская область— 857 (+ 25)
- Кировоградская область — 748 (+ 2)
- Полтавская область — 582 (+ 17)
- Херсонская область — 312 (+ 8)
- Луганская область — 194 (+ 9)
Областями, с самым высоким приростом зараженных, стали: Харьковская (+ 247), Львовская (+ 188), Ивано-Франковская (+ 163), Черновицкая (+ 154), Ровенская (+ 125), Одесская (+ 123) и Закарпатская (+ 117). Также много новых заболевших выявили в Киеве (+ 215).
В мире COVID-19 выявлен у 22 309 795 (+ 256 867 за день) человек. Из этого числа:
- умерли — 784 380 (+ 6 901 за день)
- вылечились — 15 053 617 (+ 257 456 за день)
- продолжают лечение — 6 471 798
Страны, с самым большим числом заболевших:
- США — 5 655 974
- Бразилия — 3 411 872
- Индия — 2 768 670
- Россия — 932 493
- ЮАР — 592 144
- Перу — 549 321
- Мексика — 531 239
- Колумбия — 489 122
- Чили — 388 855
- Испания — 384 270
- Иран — 347 835
- Великобритания — 320 286
- Аргентина — 305 966
- Саудовская Аравия — 301 323
- Пакистан — 290 445
- Бангладеш — 282 344
- Франция — 256 534
- Италия — 254 636
- Турция — 251 805
- Германия — 228 105
- Ирак — 184 709
- Филиппины — 169 213
- Индонезия — 143 043
- Канада — 125 084
- Катар — 115 661
- Казахстан — 103 571
- Боливия — 103 019
- Эквадор — 102 941
Напомним, ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ 449 зараженных коронавирусом.