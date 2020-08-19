Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 19 августа

В Украине установлен новый антирекорд: за сутки вирус COVID-19 выявили у 1 967 человек. В мире число зараженных коронавирусом превысило 22,3 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

Украина установила очередной антирекорд по суточному приросту заболевших. Как сообщают в СНБО за вчерашний день вирус подтвердили у 1 967 украинцев. Общее число зараженных в стране достигло отметки в 96 403, из которых:

умерли — 2 144 (+ 28 за день) вылечились — 49 737 (+ 812 за день) продолжают лечение — 44 522

Ситуация с заболевшими в областях и столице:

Львовская область — 12 448 (+ 188)

г. Киев — 10 945 (+ 215)

Черновицкая область — 8 108 (+ 154)

Ровенская область — 7 953 (+ 125)

Ивано-Франковская область — 7 122 (+ 163)

Харьковская область — 6 607 (+ 247)

Закарпатская область — 6 552 (+ 117)

Одесская область — 5 281 (+ 123)

Волынская область — 4 878 (+ 86)

Киевская область — 4 685 (+ 65)

Тернопольская область — 4 001 (+ 99)

Винницкая область — 3 323 (+ 51)

Житомирская область — 2 536 (+ 39)

Днепропетровская область — 1 816 (+ 44)

Хмельницкая область — 1 678 (+ 50)

Черниговская область — 1 278 (+ 28)

Запорожская область — 1 179 (+ 25)

Черкасская область — 1 175 (+ 8)

Донецкая область — 1 122 (+ 22)

Сумская область — 1 023 (+ 57)

Николаевская область— 857 (+ 25)

Кировоградская область — 748 (+ 2)

Полтавская область — 582 (+ 17)

Херсонская область — 312 (+ 8)

Луганская область — 194 (+ 9)

Областями, с самым высоким приростом зараженных, стали: Харьковская (+ 247), Львовская (+ 188), Ивано-Франковская (+ 163), Черновицкая (+ 154), Ровенская (+ 125), Одесская (+ 123) и Закарпатская (+ 117). Также много новых заболевших выявили в Киеве (+ 215).

В мире COVID-19 выявлен у 22 309 795 (+ 256 867 за день) человек. Из этого числа:

умерли — 784 380 (+ 6 901 за день) вылечились — 15 053 617 (+ 257 456 за день) продолжают лечение — 6 471 798

Страны, с самым большим числом заболевших:

США — 5 655 974

Бразилия — 3 411 872

Индия — 2 768 670

Россия — 932 493

ЮАР — 592 144

Перу — 549 321

Мексика — 531 239

Колумбия — 489 122

Чили — 388 855

Испания — 384 270

Иран — 347 835

Великобритания — 320 286

Аргентина — 305 966

Саудовская Аравия — 301 323

Пакистан — 290 445

Бангладеш — 282 344

Франция — 256 534

Италия — 254 636

Турция — 251 805

Германия — 228 105

Ирак — 184 709

Филиппины — 169 213

Индонезия — 143 043

Канада — 125 084

Катар — 115 661

Казахстан — 103 571

Боливия — 103 019

Эквадор — 102 941

Напомним, ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ 449 зараженных коронавирусом.