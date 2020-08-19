Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 19 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине установлен новый антирекорд: за сутки вирус COVID-19 выявили у 1 967 человек. В мире число зараженных коронавирусом превысило 22,3 миллиона.

 

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — portaljember.pikiran-rakyat.com

Об этом пишет «НБН«.

Украина установила очередной антирекорд по суточному приросту заболевших. Как сообщают в СНБО за вчерашний день вирус подтвердили у 1 967 украинцев. Общее число зараженных в стране достигло отметки в 96 403, из которых:

  1. умерли — 2 144 (+ 28 за день)
  2. вылечились — 49 737 (+ 812 за день)
  3. продолжают лечение — 44 522

Ситуация с заболевшими в областях и столице:

  • Львовская область — 12 448 (+ 188)
  • г. Киев — 10 945 (+ 215)
  • Черновицкая область — 8 108 (+ 154)
  • Ровенская область — 7 953 (+ 125)
  • Ивано-Франковская область — 7 122 (+ 163)
  • Харьковская область — 6 607 (+ 247)
  • Закарпатская область — 6 552 (+ 117)
  • Одесская область — 5 281 (+ 123)
  • Волынская область — 4 878 (+ 86)
  • Киевская область — 4 685 (+ 65)
  • Тернопольская область — 4 001 (+ 99)
  • Винницкая область — 3 323 (+ 51)
  • Житомирская область — 2 536 (+ 39)
  • Днепропетровская область — 1 816 (+ 44)
  • Хмельницкая область — 1 678 (+ 50)
  • Черниговская область — 1 278 (+ 28)
  • Запорожская область — 1 179 (+ 25)
  • Черкасская область — 1 175 (+ 8)
  • Донецкая область — 1 122 (+ 22)
  • Сумская область — 1 023 (+ 57)
  • Николаевская область— 857 (+ 25)
  • Кировоградская область — 748 (+ 2)
  • Полтавская область — 582 (+ 17)
  • Херсонская область — 312 (+ 8)
  • Луганская область — 194 (+ 9)

Областями, с самым высоким приростом зараженных, стали: Харьковская (+ 247), Львовская (+ 188), Ивано-Франковская (+ 163), Черновицкая (+ 154), Ровенская (+ 125), Одесская (+ 123) и Закарпатская (+ 117). Также много новых заболевших выявили в Киеве (+ 215).

В мире COVID-19 выявлен у 22 309 795 (+ 256 867 за день) человек. Из этого числа:

  1. умерли — 784 380 (+ 6 901 за день)
  2. вылечились — 15 053 617 (+ 257 456 за день)
  3. продолжают лечение — 6 471 798

Страны, с самым большим числом заболевших:

  • США — 5 655 974
  • Бразилия — 3 411 872
  • Индия — 2 768 670
  • Россия — 932 493
  • ЮАР — 592 144
  • Перу — 549 321
  • Мексика — 531 239
  • Колумбия — 489 122
  • Чили — 388 855
  • Испания — 384 270
  • Иран — 347 835
  • Великобритания — 320 286
  • Аргентина — 305 966
  • Саудовская Аравия — 301 323
  • Пакистан — 290 445
  • Бангладеш — 282 344
  • Франция — 256 534
  • Италия — 254 636
  • Турция — 251 805
  • Германия — 228 105
  • Ирак — 184 709
  • Филиппины — 169 213
  • Индонезия — 143 043
  • Канада — 125 084
  • Катар — 115 661
  • Казахстан — 103 571
  • Боливия — 103 019
  • Эквадор — 102 941

Напомним, ранее мы сообщали, что в рядах ВСУ 449 зараженных коронавирусом.


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