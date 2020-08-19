Курс валют на 19 августа 2020 года: доллар продолжает дешеветь, евро дорожает

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 19 августа 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару, евро дорожает. Фото: strana.ua.Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 19 августа 2020 года. Цена американского доллара составила 27,22 гривен за доллар, что на 7 копеек меньше, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 12 копеек дороже и стоит сегодня 32,37 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 19 августа:

1 доллар США стоит 27,2297 гривен;

1 евро – 32,4973 гривен;

1 российский рубль – 0,3729 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,15 гривен, продажа 27,45 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,00 гривен, продажа 32,60 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 18 августа 2020 года.