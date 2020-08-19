Курс валют на 19 августа 2020 года: доллар продолжает дешеветь, евро дорожает

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 19 августа 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 19 августа 2020.

Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару, евро дорожает. Фото: strana.ua.Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 19 августа 2020 года. Цена американского доллара составила 27,22 гривен за доллар, что на 7 копеек меньше, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 12 копеек дороже и стоит сегодня 32,37 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 19 августа:

1 доллар США стоит 27,2297 гривен;

1 евро – 32,4973 гривен;

1 российский рубль – 0,3729 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,15 гривен, продажа 27,45 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,00 гривен, продажа 32,60 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 18 августа 2020 года.


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