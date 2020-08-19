Медосмотр перед учебным годом нужен только для первоклассников — Минздрав

19.08.2020 13:16

Укринформ

В Министерстве здравоохранения отмечают, что медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей первого класса. Для всех других детей — проводятся раз в год.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей первого класса. Для всех других детей медицинские осмотры проводятся раз в год… Это просьба от врачей, это требования нормативно-правовых актов не делать скопления детей, даже в период, характерный для эпидсезона, накануне учебного года или в конце. Потому что обычно на медицинские осмотры отправляли или в мае, или в августе", — сказал он.

Ляшко отметил, что ребенок должен пройти медицинский осмотр один раз в год. "Этот медицинский осмотр привязывается плюс-минус две недели к его дню рождения. Ответственность за прохождение медицинского осмотра возлагается на родителей. Родители могут связаться со своим семейным врачом и определить дату проведения медицинского осмотра", — добавил он.

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"Для первоклассников мы педагогам говорим: сегодня не обычные условия, страна живет в карантине, поэтому нужно рассматривать и подходить взвешенно к процессу проведения медицинских осмотров, чтобы предотвратить скопление детей и взрослых в медучреждениях во время прохождения осмотров. Этот вопрос можно растянуть во времени, в зависимости от эпидситуации в той или иной территориально-административной единице провести медицинские осмотры без ущерба для эпидемической ситуации", — отметил он.

Ляшко также обратил внимание родителей на вакцинацию детей. "Обращаю внимание всех родителей, проверьте календарь прививок для своего ребенка и свой личный. Сегодня вакцина есть, сегодня нужно сделать все прививки — 10, которые предусмотрены национальным календарем прививок в зависимости от возраста ребенка", — сказал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 августа лабораторно подтвердили 96 403 случая COVID-19, из них за сутки — 1 967.

По материалам: ukrinform.ru