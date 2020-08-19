Новая должность в «руководстве ДНР»: источник рассказал, чем будет заниматься «уполномоченный» при Пушилине

На днях главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин назначил своего помощника Ярослава Бережко на должность «уполномоченного по защите прав предпринимателей при «главе» «ДНР»».

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Стоить отметить, что это новая должность в псевдореспублике. Ресурс «Донбасский кейс» пишет, что новоназначенному Бережко «крупно повезло».

«Время от времени будет выступать «на камеру» и рассказывать о том, как он борется за правду. Это и будет его основной круг задач. Ну не будет же он разбираться с отжатым бизнесом и «копанками» или бегать по рынкам и решать вопросы «дани» и высокой арендной платы», — пишет ресурс.

Кроме того, автор публикации пишет, что толку от новой должности в «руководстве ДНР» будет мало.

«Раз есть «республика», значит и должна быть такая должность. Вот только толку от этого «уполномоченного» будет ноль», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что в России рассказали, кто может заменить Пушилина.