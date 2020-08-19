Новая должность в «руководстве ДНР»: источник рассказал, чем будет заниматься «уполномоченный» при Пушилине

Общество
Ольга Гергелюк0
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На днях главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин назначил своего помощника Ярослава Бережко на должность «уполномоченного по защите прав предпринимателей при «главе» «ДНР»».

"ДНР"
«ДНР». Фото — regnum.ru

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Стоить отметить, что это новая должность в псевдореспублике. Ресурс «Донбасский кейс» пишет, что новоназначенному Бережко «крупно повезло».

«Время от времени будет выступать «на камеру» и рассказывать о том, как он борется за правду. Это и будет его основной круг задач. Ну не будет же он разбираться с отжатым бизнесом и «копанками» или бегать по рынкам и решать вопросы «дани» и высокой арендной платы», — пишет ресурс.

Кроме того, автор публикации пишет, что толку от  новой должности в «руководстве ДНР» будет мало.

«Раз есть «республика», значит и должна быть такая должность. Вот только толку от этого «уполномоченного» будет ноль», — пишет ресурс.

Ранее мы сообщали, что в России рассказали, кто может заменить Пушилина. 


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