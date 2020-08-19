Будет вынужден сложить полномочия – в России рассказали, кто может заменить «главу ДНР» Пушилина

Как выяснилось, у нынешнего «главы ДНР» Дениса Пушилина есть много соперников, которые могут сместить его с поста.

Об этом пишет портал DonPress, ссылаясь на российский информационный портал «Военное обозрение», передает НБН.

Российский информационный портал «Военное обозрение» рассказал о конкурентах нынешнего главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Как выяснилось, конкурентов у Пушилина много. Против Пушилина выступают бывший командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, а также бывший «спикер» так называемого «парламента ДНР» Андрей Пургин. Кроме того, составить конкуренцию Пушилину готов и бывший «глава ДНР» Евгений Тинянский. Но это еще не весь список конкурентов Пушилина. Против нынешнего главаря «ДНР» выступает целый ряд бывших «чиновников ДНР»: «экс-министры транспорта» «ДНР» Александр Васьковский и Андрей Сафронов, а также бывший «секретарь народного совета ДНР» Алексей Александров-младший.

Российский ресурс пишет, что у нынешнего главаря «ДНР» нет таких качеств, как у его предшественника убитого Александра Захарченко. Поэтому часть жителей «ДНР» ностальгирует по временам Захарченко.

«И в жесткости, и в способности применять силу Пушилин уступает Захарченко. И это ему еще может аукнуться. Впрочем, рано или поздно он просто будет вынужден сложить полномочия или включиться в войну», — пишет портал.

Стоить отметить, что ранее блогер «Фашик Донецкий» писал, что главаря «ДНР» Дениса Пушилина может сместить с его поста «министр МВД ДНР» Алексей Дикий.

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