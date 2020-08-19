Образовательный омбудсмен просит Кабмин выделить средства на преодоление последствий COVID-19

19.08.2020 13:03

Укринформ

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обратился с письмом к Премьер-министру Денису Шмыгалю, которым предлагает вынести на рассмотрение правительства вопрос о предоставлении системе образования целевой субвенции из госбюджета для преодоления негативных последствий воздействия пандемии COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Вчера я обратился с письмом к Премьер-министру с предложением немедленно вынести на рассмотрение правительства вопрос о предоставлении системе образования целевой субвенции из государственного бюджета для преодоления негативных последствий воздействия пандемии COVID-19 на безопасность и качество образования в Украине", — отметил Горбачев.

Он убежден, что такое решение позволит предотвратить масштабное нарушение прав участников образовательного процесса и способствовать созданию надлежащих условий для получения безопасного и качественного образования.

Образовательный омбудсмен отметил, что для реализации многих мероприятий, которые должны гарантировать безопасные условия в учебных заведениях и предоставление качественного образования, нужны дополнительные средства.

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В частности, необходимы финансы на оплату дополнительной работы педагогов в условиях, когда предлагается уменьшить количество соискателей образования в учебных классах (группах), разделив их на подгруппы для обеспечения санитарной дистанции, на повышение качества интернет-покрытия и обеспечения учебных заведений необходимым оборудованием для проведения дистанционного и/или смешанного обучения, приобретение достаточного количества моющих, дезинфицирующих и защитных средств, повышения квалификации педагогов и тому подобное.

"В настоящее время местные бюджеты, насколько это возможно, осуществляют такое финансирование, но их ресурсы явно недостаточны — и должны быть поддержаны государством", — добавил Горбачев.

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Как сообщал Укринформ, проректор Киевского университета им. Бориса Гринченко, министр образования и науки Украины в 2016-2019 гг., кандидат педагогических наук Лилия Гриневич ранее сообщила, что из бюджета Министерства образования и науки в Фонд борьбы с COVID-19 изъято более 4,9 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru